Понедельник, 11 Февраля 2019 года
11:07:04 МСК

В тоннелях под сектором Газа погибли двое палестинцев

Происшествия

Двоих удалось спасти

Рамалла , 11 февраля 2019, 11:06 — REGNUM  Двое жителей Палестины погибли от ядовитого газа в трансграничном тоннеле, соединяющем сектор Газа с Египтом, сообщает 11 февраля Anadolu Ajansi.

Трагедия произошла во время инспекции тоннеля, двоих других рабочих удалось спасти, в настоящее время они находятся в госпитале, где проходят лечение. Дополнительной информации предоставлено не было.

Напомним, трансграничные тоннели служат связующим звеном между сектором Газа и Палестиной в условиях, когда контрольно-пропускные пункты между странами закрыты.

В 2013 году, когда к власти в Египте пришел президент Абдель Фаттах ас-Сиси, правительство страны начало уничтожать тоннели под предлогом борьбы с террористами на Синайском полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина отвергла приглашение США на саммит по Ближнему Востоку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить