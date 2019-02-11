В тоннелях под сектором Газа погибли двое палестинцев

Рамалла , , 11:06 — REGNUM Двое жителей Палестины погибли от ядовитого газа в трансграничном тоннеле, соединяющем сектор Газа с Египтом, сообщает 11 февраля Anadolu Ajansi.

Трагедия произошла во время инспекции тоннеля, двоих других рабочих удалось спасти, в настоящее время они находятся в госпитале, где проходят лечение. Дополнительной информации предоставлено не было.

Напомним, трансграничные тоннели служат связующим звеном между сектором Газа и Палестиной в условиях, когда контрольно-пропускные пункты между странами закрыты.

В 2013 году, когда к власти в Египте пришел президент Абдель Фаттах ас-Сиси, правительство страны начало уничтожать тоннели под предлогом борьбы с террористами на Синайском полуострове.

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