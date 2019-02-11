В Оренбуржье за крупную взятку пограничнику под суд идёт иностранец

Оренбург, , 11:02 — REGNUM В Оренбургской области перед судом предстанет гражданин Казахстана. Он обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области. В настоящее время обвиняемый во взяточничестве иностранец заключён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, днём 27 ноября 2018 года 24-летний гражданин Казахстана, находясь на территории первомайского района Оренбуржья, предложил пограничнику 1,5 тыс. долларов США. В ответ он просил беспрепятственное прохождение через госграницу шести грузовиков с несертифицированными табачными изделиями.

Иностранца задержали с поличным. Свою вину в ходе предварительного следствия он признал полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Оренбуржье зафиксирован существенный рост количества зарегистрированных преступлений, связанных со взяточничеством. В частности, по числу преступлений по статье УК РФ «Дача взятки» в январе — октябре 2018 года регион поднялся с 25-го (в 2017 году) места на 14-е среди других субъектов РФ.

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