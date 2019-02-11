Экс-полковник МВД Якутии получил 5 лет за изнасилования

Якутск, , 10:44 — REGNUM Бывший заместитель главы министерства внутренних дел Якутии Николай Мамчур признан виновным в покушении на изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. В качестве наказания для экс-полковника суд назначил лишение свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета республики.

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Следствие и суд установили, что в апреле 2016 года Николай Мамчур, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своём служебном кабинете, вызвал к себе находившуюся на посту сотрудницу.

«В кабинете с целью удовлетворения своих половых потребностей, используя физическую силу, он попытался совершить её изнасилование, однако ввиду активного сопротивления потерпевшей не смог довести свои действия до конца. Несмотря на это он продолжил преступные действия и, применяя физическую силу к потерпевшей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении следственного комитета.

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Собранные следствием доказательства в суде сочли достаточными для вынесения приговора. Николая Мамчура признали виновным по двум статьям УК РФ — 131 (покушение на изнасилование) и 132 (совершение насильственных действий сексуального характера). Экс-заместитель министра лишён специального звания и взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о попытке изнасилования поступило от 24-летней постовой на КПП. По её словам, попытка изнасилования произошла на рабочем месте в ночь с 17 на 18 апреля 2016 года в здании Следственного управления МВД по Якутии. Позже в деле Мамчура появилась вторая потерпевшая. После обнародования скандальной информации замглавы МВД республики подал в отставку, а затем попытался свести счёты с жизнью, выстрелив себе в шею из травматического пистолета. Несмотря на тяжёлые раны, Мамчур выжил.

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