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В Томске пожарные спасли из огня девять коров, 40 коз и овец

Происшествия

Пожар на окраине Томска произошел 11 февраля

В Томске пожарные спасли из огня девять коров, 40 коз и овец
Иллюстрация: 70.mchs.gov.ru
После пожара

Томск, 11 февраля 2019, 10:21 — REGNUM  Томские пожарные спасли из горящих надворных построек на окраине города почти 50 животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС России.

Сообщение о возгорании жилого дома и надворных построек в поселке Кузовлево Октябрьского района Томска поступило утром 11 февраля. На место выехали шесть единиц техники, 24 человека. Оказалось, что в наполовину охваченной огнем дощатой стайке, пристроенной к жилому дому, находятся несколько десятков животных.

К работе подключились звенья газодымозащитной службы. Пожарные вывели из загонов девять коров, 40 коз и овец. Возгорание, площадь которого составила 90 кв. м, ликвидировали. Сгорели веранда и крыша дома, частично обгорели стены дома и стайки. Причина пожара устанавливается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезный пожар произошел в Томске утром 7 февраля. Загорелся деревянный восьмиквартирный дом доме на ул. Профсоюзной. Два человека погибли. Пожарным удалось спасти 12 человек, из них двое получили травмы.

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Пожары в жилых домах
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