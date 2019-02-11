Понедельник, 11 Февраля 2019 года
10:12:59 МСК

«Жёлтые жилеты» атаковали дом экс-премьера Бельгии: начались задержания

Происшествия

Жилищу бывшего премьер-министра страны был «нанесён ущерб»

Монс, Бельгия, 11 февраля 2019, 10:10 — REGNUM  38 сторонников движения «жёлтых жилетов», устроивших массовые беспорядки в бельгийском городе Монс 9 февраля, в том числе акцию вандализма в отношении дома бывшего главы бельгийского правительства, председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо, задержаны полицией.

О задержаниях правоохранительные органы города сообщили 10 февраля.

Читайте также: Один из активистов «желтых жилетов» погиб в Бельгии

Напомним, 9 февраля около сотни «жёлтых жилетов» устроили в городе Монс в Бельгии несогласованную манифестацию протеста. Так, некоторые участники бросали петарды в почтовый ящик дома экс-мэра города Элио Ди Рупо.

Ранее по теме: Более 30 участников протестов «жёлтых жилетов» задержали в Париже

В Париже манифестанту оторвало гранатой кисть руки

В полиции Бельгии отметили, что действия манифестантов «нанесли ущерб» жилищу бывшего премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля одному из участников очередной акции «желтых жилетов» в центре Парижа в результате взрыва светошумовой гранаты оторвало руку.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский эксперт увидел причину восстания «желтых жилетов» в коммунизме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить