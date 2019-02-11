«Жёлтые жилеты» атаковали дом экс-премьера Бельгии: начались задержания

Монс, Бельгия, , 10:10 — REGNUM 38 сторонников движения «жёлтых жилетов», устроивших массовые беспорядки в бельгийском городе Монс 9 февраля, в том числе акцию вандализма в отношении дома бывшего главы бельгийского правительства, председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо, задержаны полицией.

О задержаниях правоохранительные органы города сообщили 10 февраля.

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Напомним, 9 февраля около сотни «жёлтых жилетов» устроили в городе Монс в Бельгии несогласованную манифестацию протеста. Так, некоторые участники бросали петарды в почтовый ящик дома экс-мэра города Элио Ди Рупо.

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В Париже манифестанту оторвало гранатой кисть руки

В полиции Бельгии отметили, что действия манифестантов «нанесли ущерб» жилищу бывшего премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля одному из участников очередной акции «желтых жилетов» в центре Парижа в результате взрыва светошумовой гранаты оторвало руку.

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