Два человека погибли в ДТП с автобусом в Курганской области

Курган, , 09:54 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автобуса в Курганской области погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло около 08:30 по местному времени на 244-м км автодороги «Иртыш» в Кетовском районе. Водитель автомобиля «Рено», двигаясь в сторону Кургана, столкнулся с автобусом «КАвЗ».

В результате аварии водитель легковушки и его пассажир, подросток 13−14 лет, погибли. Двое пассажиров автобуса получили легкие телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Башкирии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 19 человек, в том числе трое детей. МВД не исключили, что причиной столкновения могло стать «несоответствие скорости транспортного средства дорожным условиям».

Читайте также: Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Башкирии