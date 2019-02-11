С начала года на Украине жертвами пожаров стали более 300 жителей — ГСЧС

Киев, , 09:45 — REGNUM С начала 2019 года огонь унёс жизни более 300 жителей Украины, ещё 171 человек получил травмы различной степени тяжести, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 10 февраля официальный сайт ведомства.

Спасатели отметили, что чаще всего причиной пожара становились нарушения правил пользования печным оборудованием, неисправные бытовые приборы и перегрузка электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Хмельницкой области во время движения загорелся пассажирский автобус. Пламя охватило моторный отсек и салон машины. К счастью, никто не пострадал.

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