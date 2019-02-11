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Уходя от полиции Нью-Йорка, угонщик убил двух пенсионеров и своего брата

Происшествия

Департамент полиции начал внутреннее расследование, чтобы определить, выполнял ли преследовавший офицер предприсания, связанным с преследованиями

Нью-Йорк, США, 11 февраля 2019, 09:37 — REGNUM  Попытка 17-летнего угонщика уйти от преследования полиции Нью-Йорка привела к смерти трех человек, сообщает СBS.

Угонщик по имени Нахрик Белфорд привлек к себе внимание полиции, не остановившись на светофоре. Полиция последовала за ним, через некоторое время водитель на украденном автомобиле Nissan, уходя от погони, врезался машину Honda CRV.

В результате столкновения погибли находившиеся в Honda супруги в возрасте 71 и 74 лет, а также находившийся в угнанной машине брат преступника, 19-летний Анджело Белфорд. В крупной аварии получили ранения два офицера полиции. Сам угонщик госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни.

Полиция полагает, что угонщик был нетрезв. Есть ли у него адвокат, который может прокомментировать ситуацию, пока неясно.

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Происшествия в США
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