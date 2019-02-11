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В Новой Зеландии бушуют лесные пожары

Происшествия

Тем не менее власти страны полны оптимизма: они убеждены, что в скором времени местные жители смогут вернуться в свои дома

Веллингтон, 11 февраля 2019, 08:48 — REGNUM  Крупный пожар, охвативший леса Новой Зеландии, может продолжаться в течение нескольких недель, сообщает 11 февраля Al Jazeera.

Тем не менее власти страны полны оптимизма: они убеждены, что в скором времени местные жители смогут вернуться в свои дома.

На борьбу со стихией выделено 190 пожарных и 10 вертолетов. Порядка 3 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. В настоящее время информации о погибших нет.

Эксперты подчеркивают, что пока нельзя говорить о том, что очаги возгорания взяты под контроль.

Напомним, лесные пожары не редкость в засушливых районах Новой Зеландии, несмотря на то, что власти предпринимают все необходимые усилия для локализации очагов возгорания, поведение огня по-прежнему остается непредсказуемым. Синоптики отмечают, что в ближайшие недели осадков в данном районе не ожидается.

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Лесные пожары
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