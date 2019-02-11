В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:31 — REGNUM В результате пожара в одном из частных жилых домов в Кемеровской области погибли двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным ведомства, пожар произошел 11 февраля около 03:00 ночи по местному времени в частном двухэтажном доме в поселке Листвяги Куйбышевского района Новокузнецка, в котором проживала многодетная семья.

После тушения пожара в доме были обнаружены тела двух мальчиков, шести и десяти лет. С ожогами были госпитализированы 37-летний мужчина и 10-летний ребенок. 30-летняя супруга и малолетние дети трех и семи лет не пострадали.

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По предварительным данным, в доме находился отопительный котел, однако при низких температурах жилье дополнительно обогревали с помощью печного отопления. Ночью взрослые проснулись от сильного дыма в комнате. Родители смогли вынести из дома троих детей, еще двоих сыновей мужчина спасти не смог. Пожар мог возникнуть от печи отопления, добавили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 февраля в поселке Мозжуха Кемеровского района произошел пожар в трехэтажном частном доме, в котором проживала многодетная семья. Взрослым и их шестерым детям удалось спастись, один ребенок погиб.

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