После гибели детей на пожаре новосибирские власти инициировали доппроверки

Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Во всех муниципальных образованиях Новосибирской области пройдут внеплановые проверки исправности пожарных извещателей, установленных в жилых помещениях, где проживают семьи с детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дополнительно после пожара в Краснозерском районе, где погибли пять человек — мать и четверо детей — правительство региона приняло решение инициировать внеплановые проверки исправности пожарных извещателей ответственными службами, — сообщили в правительстве Новосибирской области, подчеркнув, что пострадавшей семье — отец и двое старших детей остались в живых — будет оказана всесторонняя поддержка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 февраля в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области в одном из частных домов произошёл пожар. В результате пожара погибли 36-летняя женщина и четверо детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения. Отец и двое старших детей, дочь 13 лет и сын 8 лет, остались в живых. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, что в в конце 2017 года по итогам внеочередного заседании новосибирской региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности было принято решение об установке автономных дымовых пожарных извещателей (датчиков) в местах, где проживают социально незащищенные категории граждан. В 2018 году данное решение было исполнено.

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