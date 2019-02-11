Четверо боевиков ВСУ подорвались на гранате — разведка ЛНР

Луганск, , 07:46 — REGNUM На временно подконтрольной Украине территории ЛНР зафиксированы очередные небоевые потери в рядах ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 10 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

По данным разведки, четверо боевиков 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на ручной гранате Ф-1. Двое из них погибли, двое получили ранения различной степени тяжести.

Марочко добавил, что 7 февраля в 61-й военно-медицинский госпиталь, расположенный в Донецкой области, поступил сержант ВСУ Рыбай с диагнозом «абстинентный синдром». Его состояние обусловлено систематическим употреблением алкоголя и наркотиков.

Как ранее сообщили в Управлении народной милиции ДНР, в результате неосторожного обращения с переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла» боевики ВСУ сожгли собственный склад, уничтожив три ПЗРК, два пулемёта и боеприпасы.

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