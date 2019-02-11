Названа причина пожара в гостинице Кургана

Курган, , 07:08 — REGNUM В Кургане проводится доследственная проверка по факту возгорания в бане-сауне гостиничного комплекса утром 10 февраля. Следствие усматривает в происшествии признаки преступления по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Напомним, из горящего здания гостиницы «Есенин» в Кургане с 1, 2 и 3-го этажей сотрудниками МЧС России по Курганской области были спасены пять человек — четверых мужчин и женщину.

По предварительным данным причиной возгорания могла стать авария на электросети. Кроме того, установлено, что администрацией объекта не выполнены противопожарные требования: отсутствие доведения информации о пожаре до служб экстренного реагирования и оповещения находящихся в здании людей. Это привело к свободному развитию пожара, угрозе жизни и здоровью граждан, находящихся на данном объекте, сообщают в СУ СКР по Зауралью.

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