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На Камчатке не ослабевает «свиной» грипп — 16 новых заболевших

Происшествия

В школах и садах — карантины

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля 2019, 06:30 — REGNUM  На Камчатке за прошедшую неделю выявили ещё 16 новых случаев заболевания «свиным» гриппом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местный Роспотребнадзор. Пять школ закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников.

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В Петропавловске-Камчатском на карантин по гриппу закрыты 5 школ. Ввели карантин и в детских садах, в нескольких группах.

В общем эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная: заболеваемость в целом, по совокупному населению и по отдельным возрастным группам не превысила недельные эпидпороги.

«Показатель заболеваемости совокупного населения за 6-ю неделю начала года: по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 44,4%, по краевому центру на 24,6%. За истекшую неделю зарегистрировано 16 случаев лабораторно подтвержденного гриппа А (H1N1)2009», — пояснили в Роспотребнадзоре по Камчатскому краю.

Неделей ранее также было зарегистрировано 16 случаев «свиного» гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах начало февраля ознаменовалось пиком прохождения заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией. Повсеместно закрываются школы и детские сады на карантины.

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Свиной грипп
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