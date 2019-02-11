На парк ледяных скульптур в Пекине обвалилась скала, есть погибшие

Пекин, , 04:26 — REGNUM Один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате обрушения скалы во время посещения парка ледяных скульптур в Ущелье Лунцин в пекинском районе Яньцин, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла вечером по местному времени 9 февраля. Жизни всех 12 пострадавших в настоящее время ничего не угрожает. Семеро получили легкие ранения и уже были выписаны из госпиталя, сообщили в правительстве района Янцин. Причиной инцидента стало обрушения скальной породы, осколки которой пробили потолок на выставочной площадке. Все посетители были немедленно эвакуированы, а место — закрыто для посетителей. Ведётся всестороннее расследована случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на юго-западе Китая сошел оползень. В результате пятеро человек погибли, еще семеро получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Обнаружено тело еще одного погибшего при сходе оползня на юго-западе Китая