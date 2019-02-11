В Таиланде прогулочный катер с китайскими туристами столкнулся с баржей

Пхукет, Таиланд, , 03:42 — REGNUM В общей сложности 11 китайских туристов и двое членов экипажа получили ранения в результате столкновения прогулочного катера с нефтеналивной баржей близ тайского острова Пхукет, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

По информации Генконсульства Китая в тайской провинции Сонгхла, 11 туристов являются членами двух семей из восточного китайского города Ханчжоу, шестеро из них уже были выписаны из госпиталя, пока оставшиеся пятеро еще проходят лечение.

Инцидент произошел примерно в 14:50 по местному времени 9 февраля. Катер с китайскими туристами возвращался из прогулки на остров Пипи обратно на Пхукет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в номере одного из отелей Пхукета в Таиланде было найдено тело российской туристки без видимых следов насилия.

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