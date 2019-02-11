Сразу два смертоносных ДТП произошло провинции Аньхой на востоке Китая

Хэфэй, Китай, , 03:33 — REGNUM В общей сложности 11 человек погибли и еще девять получили ранения в результате двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

В первом случае, утром по местному времени 10 февраля 23 автомобиля столкнулись на шоссе в провинции Аньхой. Пять человек погибли и еще четыре получили ранения. Трагедия произошла на анцинском участке автомагистрали Юэси — Ухань, которая связывает юго-западную часть провинции Аньхой со столицей провинции Хубэй в центральном Китае городом Ухань. Четыре человека погибли на месте и еще один — в госпитале. Раненые находятся в стабильном состоянии.

Другое ДТП произошло около 8:11 по местному времени в уезде Луцзян в городе Хэвэй, столице провинции Аньхой. Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения во время столкновения небольшого автобуса с автомобилем на скоростном шоссе. Движение транспорта в обоих случаях было восстановлено. Ведется расследование произошедшего. Отмечается также, что в настоящее время в провинции держится снежная и дождливая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае стали меньше гибнуть люди в дорожно-транспортных происшествиях во время празднования Нового года в сравнении с 2018 годом. В настоящее время в Китае подходит к концу праздничная неделя, связанная с приходом Восточного Нового года, который выпал в этом году на 5 февраля.

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