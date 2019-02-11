Бывший временный глава правления «Анкор банка» ответит за растрату

Казань, , 02:11 — REGNUM Имущество банка из Казани, признанного банкротом в апреле 2017 года, — АО «Анкор Банк Сбережений» похищали под видом сделок с ценными бумагами и выдачи кредитов. Фигурантом ещё одного уголовного дела стал и. о председателя правления банка, которому в октябре 2018 года предъявили обвинение в растрате. На сегодня решается вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого, предварительное следствие по делу продолжается. В рамках процедуры банкротства установлены долги банка перед 787 кредиторами на сумму свыше 6,5 млрд рублей. Конкурсный управляющий обанкроченного банка подвёл итоги процедуры несостоятельности с начала конкурсного производство и до 31 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «Анкор банк» был создан в декабре 1992 года, его основной акционер — создатель ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» Андрей Коркунов (доля — свыше 49%). Лицензия у банка была отозвана 3 марта 2017 года в связи с неисполнением организацией законов о банковской деятельности, а также в связи с тем, что банк «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов». В связи с этим организация не смогла своевременно удовлетворить требования кредиторов. За месяц до банкротства «Анкор банк» занимал 233 место в банковской системе России. В апреле 2017 года банк был признан банкротом, и до 10 марта 2019 года пробудет на этапе конкурсного производства. В октябре 2018 года во время очередного продления процедуры конкурсный управляющий уточнил, что в отчетный период поданы 7 777 исковых заявлений на общую сумму 1 749 586 рублей по взысканию ссудной задолженности с должников АО «Анкор Банк Сбережений», а также «возбуждено уголовное дело по факту отчуждения принадлежащих должнику ценных бумаг, направлено заявление по фактам хищения имущества должника под видом совершения сделок с ценными бумагами». За дополнительные шесть месяцев конкурсный управляющий планирует реализовать имущество на сумму 401 млн рублей, взыскать дебиторскую задолженность — 5,9 млрд рублей.

Конкурсное производство уже обошлось банку в 215,642 млн рублей.

На начало 2019 года установлены долги банка перед 787 кредиторами на сумму 6 579 468 000 рублей. Из них на первую очередь реестра пришёлся 461 кредитор с суммой требований 5 248 120 000 рублей, которым было выплачено всего 223 599 000 рублей. По бухгалтерскому балансу на дату лишения лицензии обязательства перед кредиторами у банка были на сумму 6 468 521 000 рублей, из которых 5 380 988 000 рублей по вкладам физлиц.

Помимо уголовных дел, что были возбуждены в 2017 году по фактам хищения имущества под видом выдачи кредитов и сделок с ценными бумагами, 12 октября 2018 года и.о. председателя правления банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). 22 октября следственными органами было направлено ходатайство о наложении ареста на принадлежащее обвиняемому имущество. Фамилия обвиняемого не уточняется.