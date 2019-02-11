Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео

Каракас, , 01:25 — REGNUM Падение светящегося небесного объекта сняли на видео жители Венесуэлы. Запись доступна для просмотра на сайте YouTube.

Яркая вспышка осветила небо 9 февраля около 19:30 по местному времени (10 февраля около 00:30 мск). Предположительно, речь идет о метеорите. Его видели в венесуэльской столице Каракасе, а также на территории штатов Карабобо и Арагуа на севере страны.

Из ролика также следует, что на месте падения небесного тела загорелась трава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее падение метеорита зафиксировали на Кубе, в провинции Пинар-дель-Рио. Небесное тело взорвалось в атмосфере и распалось на мелкие осколки, не причинив значительного ущерба.

Читайте также: Кубинские власти подтвердили информацию о падении метеорита

Читайте ранее в этом сюжете: Очевидцы сообщили о падении метеорита в Венесуэле