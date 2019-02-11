В Хорватии три человека задержаны за атаку на сербских спортсменов

Сплит, Хорватия, , 01:11 — REGNUM Трое подозреваемых в нападении на ватерполистов сербской команды «Црвена Звезда» задержаны в городе Сплит в Хорватии. Об этом говорится в сообщении городского управления полиции.

Отмечено, что трое мужчин доставлены в отделение полиции. Еще двоих участников нападения разыскивают. У одного из задержанных нашли отнятую у сербского спортсмена майку.

Уточняется также, что из троих пострадавших двое — сербы, один — гражданин Черногории. Нападавшие били спортсменов битами и металлическими прутьями, выкрикивая националистические лозунги.

Как сообщало ИА REGNUM, трое ватерполистов сербской команды подверглись нападению хулиганов, находясь в кафе в городе Сплит. Спортсмены прибыли в Хорватию для игры с командой «Морнар» из Сплита. После атаки матч был отменен, власти Сербии выразили хорватской стороне протест в связи с инцидентом.

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