Бельгийские «желтые жилеты» атаковали дом бывшего премьер-министра

Брюссель, , 00:51 — REGNUM Участники манифестации «желтых жилетов» в городе Монс в Бельгии арестованы за нарушение общественного порядка и акцию вандализма у жилища бывшего главы правительства страны Элио Ди Рупо. Об этом говорится в сообщении полиции Монса.

Несогласованная акция протеста состоялась в Монсе 9 февраля и обернулась беспорядками. Активисты забросали петардами почтовый ящик дома Ди Рупо — ныне главы франкоязычной Социалистической партии Бельгии, а ранее — мэра города и главы бельгийского правительства.

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В полиции отмечают, что манифестанты «причинили ущерб» домовладению политика. Административному аресту подверглись 38 человек. Для подавления беспорядков местным правоохранителям пришлось звать на подмогу силы федеральной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты «желтых жилетов», недовольных политикой правительства, стали проходить в Бельгии вслед за Францией в ноябре 2018 года.

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