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В Москве тучный мужчина выжил при падении с 13-го этажа

Происшествия

Бывший силовик ударился о кондиционер на стене дома и упал в кучу снега

Москва, 11 февраля 2019, 00:39 — REGNUM  Житель Москвы выпал из окна 13-го этажа и остался жив благодаря лишнему весу и сугробу во дворе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 7 февраля с бывшим офицером силовых структур. Когда-то мужчина бегал на лыжах, но потом поправился до 130 кг и приобрел болезни сердца и гипертонию. Ночью мужчине стало плохо, он открыл окно и задремал, опершись о подоконник.

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В какой-то момент москвич потерял равновесие и выпал из окна. Мужчина ударился о кондиционер на стене дома и упал в кучу снега. Пострадавшего госпитализировали, однако не обнаружили у него переломов. После суток в реанимации отставного офицера перевели в кардиологическое отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошел в январе в Башкирии. Житель Белорецка упал с крыши девятиэтажного дома в вентиляционную шахту. Спасатели смогли вызволить мужчину, частично разобрав шахту.

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