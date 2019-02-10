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Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву

Происшествия

«Дети ... перенесли четырехчасовой перелет хорошо»

Москва, 10 февраля 2019, 23:28 — REGNUM  Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дети … перенесли четырехчасовой перелет хорошо, — говорится в сообщении. — На борту самолета… их сопровождали спасатели МЧС России, врачи-педиатры и психологи».

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 г. из Багдада в аэропорт Москвы прибыл самолет ИЛ-76. На борту воздушного судна находились 30 российских детей.

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