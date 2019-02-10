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В Челябинской области в результате ДТП погибли два человека

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 10 февраля, на 62 км трассы А-310

Челябинск, 10 февраля 2019, 21:32 — REGNUM  В Еманжелинском районе Челябинской области столкнулись два транспортных средства — ВАЗ-2115 и Nissan Patrol. Об этом сообщает ГТРК Южный Урал со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Южный Урал».

ДТП произошло в воскресенье, 10 февраля, на 62 км трассы А-310. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали.

«Водитель и пассажир отечественного автомобиля (ВАЗ-2115) погибли, — уточнили в пресс-службе. — В Nissan Patrol пострадали двое».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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