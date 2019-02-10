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Пожар в свердловском Алапаевске оставил без жилья десятки людей

Происшествия

Гражданам обещают помощь

Пожар в свердловском Алапаевске оставил без жилья десятки людей
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожар

Алапаевск, Свердловская область, 10 февраля 2019, 20:32 — REGNUM  В свердловском городе Алапаевске на улице Крылова 10 февраля горел многоквартирный деревянный дом. Из восьми квартир четыре оказались повреждены огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Пожар возник в квартире на втором этаже. Двоих человек оттуда доставили в больницу с отравлениями продуктами горения и после осмотра медиками отпущены. По перекрытиям пламя охватило кровлю дома. Из пылающего здания эвакуировали 23 человека, в том числе одного ребёнка.

Сообщение о пожаре п­оступило спасателям в 15­.54 по местному времени. В 17:16 открытое горение было ликвидировано. Пожарные смогли не допустить распространения огня на второй подъезд дома. Эвакуированные граждане временно размещены у своих родственников. ­Также желающие могут временно поселиться в общежитии многопроф­ильного техникума.

В 21:10 работы пожарных на месте возгорания были закончены. Чиновники администрации города обещают помочь погорельцам. Вопрос о предоставлении им жилья и другой помощи будут решать 11 февраля.

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Пожары в жилых домах
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