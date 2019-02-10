Четверо мужчин и подросток пострадали в ДТП в Астраханской области

Астрахань, , 19:38 — REGNUM Пять человек, включая несовершеннолетнего подростка, пострадали в результате ДТП в Астраханской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл на 133-м километре автотрассы Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. Местный житель, совершая съезд с асфальтобетонного покрытия автодороги на щебенчатое не справился с управлением автомобиля Volkswagen Polo и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП 51-летний водитель легкового автомобиля получил множественные ушибы. Пострадали и четыре пассажира Volkswagen Polo.

Подросток 16-ти лет, находившийся во время столкновения на заднем сидении автомобиля получил тяжёлые травмы и впал в кому. Три пассажира, уроженцы Чечни получили переломы и сотрясение мозга.

Все пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Крыму, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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