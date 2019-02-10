МВД проверит сообщения о «живом щите» под Владимиром для поимки нарушителя

Владимир, , 18:56 — REGNUM Комиссия ГУОБДД МВД России проверит задержание водителя во Владимирской области, где сотрудники ГИБДД якобы выставили «живой щит» из автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Руководством МВД РФ принято решение о направлении комиссии ГУОБДД МВД России во Владимирскую область», — сказала она.

По ее словам, должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если факты нарушений сотрудников полиции подтвердятся.

Ранее ряд СМИ сообщил, что во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов для поимки водителя-нарушителя якобы выстроили «живой щит» из проезжавших мимо транспортных средств. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, на федеральной трассе М-7 «Волга».