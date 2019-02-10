Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
18:56:16 МСК

МВД проверит сообщения о «живом щите» под Владимиром для поимки нарушителя

Происшествия

Ранее ряд СМИ сообщил, что во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов для поимки водителя-нарушителя якобы выстроили «живой щит» из проезжавших мимо транспортных средств

Владимир, 10 февраля 2019, 18:56 — REGNUM  Комиссия ГУОБДД МВД России проверит задержание водителя во Владимирской области, где сотрудники ГИБДД якобы выставили «живой щит» из автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Руководством МВД РФ принято решение о направлении комиссии ГУОБДД МВД России во Владимирскую область», — сказала она.

По ее словам, должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если факты нарушений сотрудников полиции подтвердятся.

Ранее ряд СМИ сообщил, что во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов для поимки водителя-нарушителя якобы выстроили «живой щит» из проезжавших мимо транспортных средств. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, на федеральной трассе М-7 «Волга».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить