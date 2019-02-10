Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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На юге Афганистана в результате ДТП погибли семь человек

Происшествия

Среди погибших было двое детей

Газни, Афганистан, 10 февраля 2019, 18:33 — REGNUM  Семь человек, включая двоих детей погибли в результате автоаварии в провинции Газни на юге Афганистана. Об этом 10 февраля сообщает агентство Pajhwok.

По предварительной информации, ДТП произошло утром 10 февраля на трассе Газни-Карабах.

Директор больницы в одноимённом административном центре провинции городе Газни доктор Баз Мохаммед подтвердил поступление в медицинское учреждение семи тел погибших в ДТП. Доктор таже сообщил о двух погибших детях.

Очевидцы аварии рассказали, что ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Израиле, жертвами которого стали два человека, пострадали около 40 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с автобусом в Израиле: Двое погибших и более 40 раненых

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Дорожно-транспортные происшествия
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