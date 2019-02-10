На юге Афганистана в результате ДТП погибли семь человек

Газни, Афганистан, 10 февраля 2019, 18:33 — REGNUM Семь человек, включая двоих детей погибли в результате автоаварии в провинции Газни на юге Афганистана. Об этом 10 февраля сообщает агентство Pajhwok.
По предварительной информации, ДТП произошло утром 10 февраля на трассе Газни-Карабах.
Директор больницы в одноимённом административном центре провинции городе Газни доктор Баз Мохаммед подтвердил поступление в медицинское учреждение семи тел погибших в ДТП. Доктор таже сообщил о двух погибших детях.
Очевидцы аварии рассказали, что ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Израиле, жертвами которого стали два человека, пострадали около 40 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.
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