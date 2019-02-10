Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана

Тегеран, , 18:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом 10 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 13:54 по московскому времени. Эпицентр подземной стихии находился в 74,4 километрах на юго-запад от административного центра иракской провинции Хормозган города Бендер-Аббаса. Население города составляет более 352 тысяч человек.

Очаг землетрясения был расположен на глубине 10 километров. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло у островов Курильской гряды. Землетрясение ощущалось на островах Кунашир и Шикотан в виде толчков магнитудой 2−3 балла. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у островов Курильской гряды