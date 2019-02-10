Семейная пара погибла от отравления угарным газом в Нижегородской области

Бор, Нижегородская область, , 16:48 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено по факту гибели семейной пары в городе Бор Нижегородской области. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Сообщается, что мужчина 58 лет и его супруга 60 лет были обнаружены 8 февраля 2019 года в жилом доме посёлка Октябрьский городского округа город Бор без признаков жизни.

На телах погибших следователями СК РФ не было обнаружено никаких видимых повреждений криминального характера. С целью установления причины смерти погибших были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Дом погибших оборудован газовым котлом. При осмотре газового оборудования следователями СК были обнаружены посторонние предметы в дымоходе и в вентиляционной системе.

Кроме того, в изъятых в доме пробах воздуха были обнаружены следы угарного газа. Как рассказал сын погибших, не сумев дозвониться до родителей, он приехал к ним и не смог зайти в дом. После вскрытия входной двери, которая была заперта изнутри, в доме были обнаружены погибшие муж и жена.

Следователи СУ СК по региону проводят в данное время ряд следственных действий для установления всех обстоятельств гибели пенсионеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух подростков в Татарии от отравления угарным газом после посещения бани.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое подростков в Татарии скончались после посещения бани