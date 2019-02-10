Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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Вертолет с миротворцами упал на границе Судана и Южного Судана

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Хартум, 10 февраля 2019, 16:12 — REGNUM  Вертолет Ми-8, на борту которого находились 23 миротворца ООН, потерпел крушение в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Об этом говорится в сообщении Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей (ЮНИСФА) на странице в соцсети Twitter.

«Военный вертолет Эфиопии с 23 пассажирами на борту упал в районе Абьей», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Авиапроисшествия
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