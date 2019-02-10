Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Мадрид, , 15:27 — REGNUM Испанец 42 лет, работающий официантом в городе Алькала-де-Энарес в Испании задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки русского происхождения. Об этом 10 февраля сообщает газета El País.

По предварительным данным, девушка по имени Дарья, которую в детстве удочерила испанская семья, исчезла более года назад. О её исчезновении в декабре 2018 года сообщила приёмная мать, не сумевшая связаться с девушкой в течение года.

Тело девушки было обнаружено полицией в морозильной камере в квартире, где девушка проживала ранее вместе с мужчиной. Сотрудники полиции предполагают, что тело девушки было спрятано в камере более года назад.

По подозрению в убийстве был задержан Мануэль Морано, который работал официантом в баре. Мужчина проживал с девушкой два года и даже сделал себе на теле татуировку с её именем. Полиция предполагает, что именно этот человек мог совершить убийство девушки.

Отмечается, что подозреваемый характеризуется знавшими его людьми исключительно с положительной стороны, его коллеги и работодатель шокированы произошедшим и завили, что Морано «не производит впечатления человека, способного на такое ужасное преступление».

Также сообщается, что давать показания сотрудникам полиции Морано отказался. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе в Ростове-на-Дону, в результате которой один человек был убит, ещё один тяжело ранен.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан подозреваемый в стрельбе в Ростове-на-Дону