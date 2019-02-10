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В Новгородской области нашли тела погибших в полынье мужчины с ребёнком

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Старая Русса, Новгородская область, 10 февраля 2019, 14:53 — REGNUM  В Новгородской области обнаружены тела 29-летнего мужчины и его 4-летней дочери, провалившихся в автомашине под лёд на реке Полисть в городе Старая Русса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства гибели людей», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина с ребёнком ушли под лёд на реке Полисть на автомобиле «Нива» днём 9 февраля. По предварительным данным следствия, машина попала в полынью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Старой Руссе в провалившейся под лёд машине погибли мужчина с ребёнком

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