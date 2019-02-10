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Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Крыму

Происшествия

По факту ДТП проводится проверка

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Крыму
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Джанкой, Крым, 10 февраля 2019, 15:06 — REGNUM  Пять человек, в том числе двое малолетних детей пострадали в результате ДТП в городе Джанкой в Крыму. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД Республики Крым.

Авария произошла 10 февраля в 02:45 мск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Chevrolet при повороте на трассу Симферополь-Керчь не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке автомобилю Citroen C-4, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали водители автотранспортных средств и три пассажира, в том числе дети в возрасте пять лет и один год. Все пострадавшие были доставлены в приемное отделение Джанкойской центральной районной больницы бригадой скрой помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП в Ульяновске. Ещё пятеро пострадавших были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в результате ДТП в городе Ульяновске

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Дорожно-транспортные происшествия
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