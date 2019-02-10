Белых медведей, терроризирующих Новую Землю, вывезут за пределы поселений

Архангельск, , 14:05 — REGNUM Белых медведей, создавших угрозу для жизни и здоровья людей, проживающих на архипелаге Новая Земля, решено усыплять и вывозить за пределы населённых пунктов. Об этом 10 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации муниципалитета Жиганшу Мусина.

По словам Мусина, сейчас на Новой Земле ждут прибытия специалистов, назначенных Росприроднадзором. В состав оперативной группы вошли четыре человека. Было принято решение с приездом специалистов начать операцию по вывозу медведей. Хищники будут усыплены и с помощью техники вывезены подальше от поселений.

Отстрел животных было решено не проводить, чтобы сохранить популяцию зверя, занесённого в Красную книгу.

Глава муниципалитета пояснил, что в последнее время ситуацию с массовым нашествием хищников удаётся контролировать, отпугивая их, но угроза жизни и здоровью людей сохраняется.

Эксперты связывают нашествие хищников с сезонной миграцией животных и наличием в населённых пунктах свалок с отходами, которые служат пищей медведям.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о введении на территории Новой Земли в Архангельской области режима ЧС из-за массового нашествия белых медведей на населённые пункты архипелага. Медведи стали заходить в населённые пункты и даже в жилые дома. Возле некоторых посёлков скопилось более 50 медведей. Хищники перестали реагировать на отпугивающие раздражители и с каждым днём чувствуют себя всё вольготней.

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