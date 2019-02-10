Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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В результате пожара в жилом доме в Иркутске погибла женщина

Происшествия

Эвакуировано 38 человек

Иркутск, 10 февраля 2019, 12:58 — REGNUM  При пожаре в двухэтажном жилом доме в городе Иркутске погибла женщина. 38 человек были эвакуированы пожарными. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании в жилом доме в городе Иркутске поступила в ГУ МЧС по региону в 02:08 по местному времени. Возгорание произошло в одной из квартир жилого двухэтажного дома. Площадь пожара составила около 70 кв. метров.

Локализовать пожар удалось в 02:25 по местному времени. Пожарные обследовали дом и эвакуировали 38 жильцов. Из квартиры на втором этаже была эвакуирована женщина с ожогами, которую передали бригаде скорой медицинской помощи. Женщина была госпитализирована, но позднее скончалась от полученных травм.

Пожар был ликвидирован в 04:10 по местному времени. В тушении пожара принимали участие 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Идёт расследование причин и обстоятельств возникновения пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении от пожара пятерых человек в городе Кургане.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарными города Кургана были спасены от пожара пять человек

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Пожары в жилых домах
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