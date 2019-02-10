Минирование Московского коммерческого банка не подтвердилось

Москва, , 12:32 — REGNUM В офисе Московского коммерческого банка, из которого ранее эвакуировали клиентов и сотрудников после сообщения о минировании, после тщательной проверки взрывное устройство обнаружено не было. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что здание Московского коммерческого банка, расположенное по адресу: Ленинградский проспект, дом 78, заминировано.

Прибывшие на место спасатели и силовики эвакуировали из здания 26 клиентов и сотрудников банка.

Была проведена комплексная проверка строения, взрывное устройство обнаружено не было.

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