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После сообщения о минировании в Москве эвакуировали офис одного из банков

Происшествия

Эвакуирован офис Московского коммерческого банка

После сообщения о минировании в Москве эвакуировали офис одного из банков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полицейская машина

Москва, 10 февраля 2019, 12:03 — REGNUM  Из офиса Московского коммерческого банка на севере Москвы эвакуированы около 30 посетителей и сотрудников после поступления анонимной информации о минировании здания. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

В правоохранительные органы поступила информация о минировании офиса Московского кредитного банка, расположенного по адресу: Ленинградской проспект, дом 78. Прибывшие на место спасатели и сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из здания 26 человек.

Сейчас здание тщательно обследуют специалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 220 объектов на территории Центрального федерального округа, из них 137 объектов находились на территории Москвы. В общей сложности были эвакуированы свыше 190 тыс. человек, из них в Москве — 47 тыс. человек. Ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.

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