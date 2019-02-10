Пожарными города Кургана были спасены от пожара пять человек

Курган, , 11:31 — REGNUM Пять человек были эвакуированы пожарными из загоревшейся гостиницы в городе Кургане. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщается, что возгорание произошло около 07:13 (05:13 мск) в помещении бани-сауны на первом этаже трёхэтажного здания гостиницы «Есенин» в Кургане.

Пожарно-спасательные службы, прибыв по вызову на место происшествия, с помощью маски спасаемого и трёхколенной лестницы эвакуировали с первого, второго и третьего этажей гостиницы четверых мужчин и одну женщину. Остальные жильцы гостиницы и персонал эвакуировались самостоятельно.

Открытое горение было ликвидировано в 07:51 (05:51 мск). Площадь возгорания составила 18 кв. метров. К борьбе с пожаром было привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

Погибших нет. Пострадавшие были переданы медикам, состояние пострадавших уточняется. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела следственным управлением СКР по Новосибирской области в связи с гибелью женщины и четверых малолетних детей в результате пожара в частном доме в селе Полойка Краснозёрского района Новосибирской области.

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