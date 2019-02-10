В результатет взрыва и пожара в пекарне в Лионе погибли двое

Лион, Франция, , 09:32 — REGNUM В результатет взрыва и последовавшего после него пожара в одной из пекарен во французском Лионе погибли два человека. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает AFP.

Взрыв прогремел в пекарне на первом этаже двухэтажного здания. После взрыва возник пожар, который начал распространяться на второй этаж здания, где находились жилые квартиры.

На данный момент известно, что в результатет взрыва и последовавшего после него пожара погибли два человека — ребенок и женщина. Ещё четыре человека получили легкие ранения.

В тушении пожара были задействованы 75 человек при 27 единицах техники.

Причина взрыва устанавливается.