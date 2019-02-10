Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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В результатет взрыва и пожара в пекарне в Лионе погибли двое

Происшествия

Ещё четверо получили ранения

Лион, Франция, 10 февраля 2019, 09:32 — REGNUM  В результатет взрыва и последовавшего после него пожара в одной из пекарен во французском Лионе погибли два человека. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает AFP.

Взрыв прогремел в пекарне на первом этаже двухэтажного здания. После взрыва возник пожар, который начал распространяться на второй этаж здания, где находились жилые квартиры.

На данный момент известно, что в результатет взрыва и последовавшего после него пожара погибли два человека — ребенок и женщина. Ещё четыре человека получили легкие ранения.

В тушении пожара были задействованы 75 человек при 27 единицах техники.

Причина взрыва устанавливается.

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