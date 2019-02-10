Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
09:25:04 МСК

Британский рэпер Cadet погиб в ДТП в возрасте 28 лет

Происшествия

Кэмерон Джонсон ехал в такси на студенческое мероприятие

Стаффорд, Великобритания, 10 февраля 2019, 09:24 — REGNUM  Рэп-исполнитель Кэмерон Джонсон, известный под псевдонимом Cadet, погиб в результате дорожного происшествия в районе населённого пункта Бетли в графстве Стаффордшир. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства.

В пресс-службе местной полиции сообщили, что ДТП произошло 9 февраля. Джонсон и трое друзей ехали на такси в Кильcкий государственный университет, где он должен был выступить на мероприятии студенческой организации. Автомобиль Toyota Prius, в котором находился Cadet, столкнулся с фургоном Vauxhall Combo. Медицинские работники, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть Джонсона.

Рэпер Cadet родился в 1990 году в Лондоне. С 2006 года он стал принимать участие в записях группы Gipset, в которой состоял его двоюродный брат.

Сольную карьеру Джонсон начал в 2015 году, а в 2016 выпустил дебютный микстейп «The Commitment». Наибольшую популярность ему принес сингл «Advice», записанный совместно с рэпером Deno. Песня попала в топ чартов Великобритании, а клип набрал более 18 млн просмотров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить