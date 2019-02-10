Британский рэпер Cadet погиб в ДТП в возрасте 28 лет

Стаффорд, Великобритания, , 09:24 — REGNUM Рэп-исполнитель Кэмерон Джонсон, известный под псевдонимом Cadet, погиб в результате дорожного происшествия в районе населённого пункта Бетли в графстве Стаффордшир. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства.

В пресс-службе местной полиции сообщили, что ДТП произошло 9 февраля. Джонсон и трое друзей ехали на такси в Кильcкий государственный университет, где он должен был выступить на мероприятии студенческой организации. Автомобиль Toyota Prius, в котором находился Cadet, столкнулся с фургоном Vauxhall Combo. Медицинские работники, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть Джонсона.

Рэпер Cadet родился в 1990 году в Лондоне. С 2006 года он стал принимать участие в записях группы Gipset, в которой состоял его двоюродный брат.

Сольную карьеру Джонсон начал в 2015 году, а в 2016 выпустил дебютный микстейп «The Commitment». Наибольшую популярность ему принес сингл «Advice», записанный совместно с рэпером Deno. Песня попала в топ чартов Великобритании, а клип набрал более 18 млн просмотров.