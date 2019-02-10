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На Сахалине горит торговый центр «Океан»

Происшествия

Сообщение о пожаре в одноэтажном торговом центре «Океан» на улице им. Ленина города Оха поступило в 11:44 по местному времени (3:44 мск)

На Сахалине горит торговый центр «Океан»
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожарный

Оха, Сахалинская область, 10 февраля 2019, 07:52 — REGNUM  В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в одноэтажном торговом центре «Океан» на улице им. Ленина города Оха поступило в 11:44 по местному времени (3:44 мск).

Первый расчет пожарных прибыл на место происшествия уже через 5 минут и на этот момент все люди в количестве 21 человек, находившиеся в здании, уже покинули его самостоятельно. Пожарная сигнализация сработала в штатном режиме, пострадавших нет. На тушении пожара работает 15 человек личного состава и 5 единиц специально техники гарнизона Охинской пожарно-спасательной службы.

Отметим, город Оха — крупный центр нефтегазовой промышленности острова Сахалин, в нем на 2018 год проживает свыше 20 тыс. человек.

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Пожары в учреждениях торговли
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