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В Новосибирской области после гибели детей на пожаре возбудили дело

Происшествия

В доме нашли тела 36-летней женщины и четверых маленьких детей

Новосибирск, 10 февраля 2019, 05:59 — REGNUM  Женщина и четверо малолетних детей погибли в результате пожара в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщает 10 февраля пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Пожар в частном доме произошел в ночь на 10 февраля. После того, как пожарные справились с огнем, в доме нашли тела 36-летней женщины и четверых детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пламя повредило дом по всей площади. Тушение пожара продолжалось около двух часов.

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Пожары в жилых домах
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