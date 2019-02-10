Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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Взрыв и пожар в булочной Лиона унес жизни двух человек

Происшествия

Еще четыре человека пострадали

Лион, Франция, 10 февраля 2019, 05:48 — REGNUM  Во французском городе Лион произошел взрыв и пожар в булочной. Погибли два человека сообщает газета Progres.

Вечером 9 февраля взрыв произошел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. За ним последовал пожар, пламя стало распространяться вверх. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Жертвами ЧП стали два человека — женщина и ребенок. Еще четыре человека пострадали. Причина взрыва пока не ясна, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее произошел пожар на оптовом рынке морской и сельскохозяйственной продукции. Комплекс полностью сгорел, о пострадавших не сообщалось.

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