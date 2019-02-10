Дом Авакова в Киеве обстреляли пиротехникой

Киев, , 04:16 — REGNUM Украинские радикалы «напали» на дом министра внутренних дел Арсена Авакова в Киеве, запустив над ним салюты. Запись инцидента доступна для просмотра на YouTube.

Возле дома министра видна группа людей, скандирующих лозунги. Они выпускают из ракетниц фейерверки, которые разрываются над зданием. На заборе видна надпись «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Как сообщало ИА REGNUM, советница мэра Херсона и общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась в ноябре 2018 года от последствий нападения. Ранее, в июле, её облили концентрированной кислотой. В декабре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, имя заказчика убийства Гандзюк известно, однако его назовут только после получения всех доказательств.

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