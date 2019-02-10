В Москве ссора отцов юных хоккеистов закончилась стрельбой

Москва, , 01:44 — REGNUM Конфликт с участием родителей произошел во время игры десятилетних хоккеистов в спортшколе в районе Медведково в Москве. Один из мужчин получил ранение в голову, сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент случился 9 февраля, когда на лед вышли команды «Северная Звезда» и «Дмитров» 2008 года рождения. По данным издания, два отца несколько месяцев враждовали на почве бизнеса. Ссора разгорелась у ледовой площадки и продолжилась в буфете.

Один из мужчин выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали, его жизнь вне опасности. Стрелок сдался полиции и был доставлен в одно из отделений.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве на станции метро «Автозаводская» произошел конфликт с применением холодного оружия. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего — мужчину из ближнего зарубежья — задержали.

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