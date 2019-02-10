Пилот футболиста Салы надеялся спасти самолет

Лондон, , 00:47 — REGNUM Летчик Дэвид Ибботсон, управлявший легкомоторным самолетом с футболистом «Кардифф Сити» Эмилиано Салой, до последнего сохранял контроль над воздушным судном. Об этом рассказал бывший инструктор, консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт, сообщает The Times.

По словам эксперта, пилот надеялся посадить самолет в море, однако машина на большой скорости вошла в воду и утонула. Летчик «тянул» нос самолета вверх, тогда как при неконтролируемом падении нос был бы опущен, а обломки — разбросаны по большой площади.

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Возможной причиной катастрофы издание называет скопившуюся на крыльях самолетп Piper-Malibu наледь. В результате летательный аппарат теряет подъемную силу и падает вниз.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой исчез с радаров 22 января над Ла-Маншем. Во время полета спортсмен успел отправить сообщения о том, что самолет «трясется и разваливается». В феврале на дне пролива нашли обломки воздушного судна, а позднее извлекли из воды останки обоих погибших.

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