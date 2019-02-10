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В Новосибирской области четверо детей и взрослый погибли при пожаре

Происшествия

Из-за пожара крыша жилого дома рухнула

Новосибирск, 10 февраля 2019, 00:27 — REGNUM  Жизнь пяти человек унес пожар в Краснозерском районе Новосибирской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в частном жилом доме в одном из населенных пунктов района. Дом оказался уничтожен пламенем — крыша рухнула на находящихся в доме людей.

Погибли четверо детей и один взрослый. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января при пожаре в посёлке Коченево Новосибирской области погибли два человека: мужчина 54-х лет и женщина 50 лет. Их тела были обнаружены в жилом двухквартирном частном доме после того, как возгорание ликвидировали.

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Пожары в жилых домах
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