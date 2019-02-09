В Абхазии в результате ДТП погиб российский военный

Сухум, , 22:58 — REGNUM В Абхазии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль LADA Priora и грузовой «КамАЗ». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя МЧС Абхазии.

По словам источника, в результате инцидента погиб российский военный. Трагедия произошла в субботу, 9 февраля, в селе Приморское.

Спасателям, чтобы вытащить тело, пришлось разрезать транспортное средство, добавил собеседник агентства.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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