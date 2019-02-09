Суббота, 9 Февраля 2019 года
22:58:05 МСК

В Абхазии в результате ДТП погиб российский военный

Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии

Сухум, 9 февраля 2019, 22:58 — REGNUM  В Абхазии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль LADA Priora и грузовой «КамАЗ». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя МЧС Абхазии.

По словам источника, в результате инцидента погиб российский военный. Трагедия произошла в субботу, 9 февраля, в селе Приморское.

Спасателям, чтобы вытащить тело, пришлось разрезать транспортное средство, добавил собеседник агентства.

В настоящее время выясняются причины аварии.

Читайте также: Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Башкирии

А также: На Ставрополье BMW врезалась в «КамАЗ» — трое погибших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить