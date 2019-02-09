Более 30 участников протестов «жёлтых жилетов» задержали в Париже

Париж, , 22:05 — REGNUM Более 30 человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов» в Париже, задержаны полицией. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

«Из 36 человек, задержанных в Париже, под стражу взяли 21», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля в Париже проходит тринадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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